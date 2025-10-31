◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）投打がかみ合って王手をかけた。１９９３年以来３２年ぶりの頂点まであと１勝としたブルージェイズのシュナイダー監督は「ロジャーズセンター（カナダ・トロントの本拠地）がどのような、どんな雰囲気になるのか楽しみだ。（第６戦先発の）ガウスマンがマウンドに上がるのが待ちきれない」