◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で完敗。２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。第６戦は、山本に託された。完敗を喫した試合後、ジャージーに着替えて会見に出席。３１日の先発へ向けて右腕は「とにかく勝つことに集