◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で完敗。２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。自慢の強力打線が鳴りを潜めた。ブルージェイズ投手陣に４安打１得点に抑え込まれたドジャース打線。頼みの１〜４番が１５打数１安打と