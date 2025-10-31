◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で完敗。２勝３敗となり、崖っぷちに立たされた。「１番・ＤＨ」の大谷翔平投手（３１）は４打数無安打で１３打席連続安打なし。Ｄ・ロバーツ監督（５３）は、大谷が第６戦（３１日、同１