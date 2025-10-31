オリックス・山岡泰輔投手（３０）が５月に取得した国内ＦＡ権を行使せず残留する意思を固めたことが３０日、分かった。１８日に球団と初めて交渉し、年俸６８００万円からの増額が提示されていた。近日中に正式表明する見通しだ。東京ガスから１６年のドラフト１位で入団。生え抜きの人気選手として低迷期も黄金期も経験してきた。球団からは３年ぶりのＶ奪回へ必要な戦力として評価され、条件面だけでなく熱意も十分に受け止