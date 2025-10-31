競泳女子で昨夏パリ五輪代表の池江璃花子（２５）＝横浜ゴム＝が、集大成と位置づける２０２８年ロス五輪に向け「一年一年の重要性を強く感じているところです」などと、３１日発売の情報誌「家庭画報１２月号（世界文化社）」での特別インタビューで語った。「新しい自分に出会う」をテーマに撮影にも臨み「新しい自分を発見できました」と、ハイブランドに身を包んで堂々のポージングも披露した。掲載は全８ページ。インタビュ