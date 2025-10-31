嵐・櫻井翔がライフスタイルマガジン『Casa BRUTUS』で15年続けてきた連載をまとめた書籍『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』が、週間1.4万部を売り上げ、10月31日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」2位にランクイン。【写真】カッコイイ…爽やかな装いで登場した櫻井翔2010年に始まった連載「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」を原点に、安藤忠雄、SANAA、伊東豊雄、藤森照信など、現代日本を代表する建築を中心に