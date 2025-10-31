俳優・妻夫木聡が主演を務める日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の原作で、早見和真氏による小説『ザ・ロイヤルファミリー』（2022年11月刊）が、10月31日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で初の1位を獲得した。【別カット】目黒蓮が妻夫木聡と…今年8月にドラマ化が発表されると、2025年8月18日付で60位にランクインし、TOP100入り。10月12日にドラマの初回を迎えると、前週10月27日付（集計期間：2025年