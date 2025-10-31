10月30日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、ガザでの不安定な停戦状態について取り上げた。 番組では、まず読売新聞の記事を紹介。イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ各地を空爆などで攻撃したという。この攻撃は、イスラエル軍がイスラム主義組織・ハマスに攻撃されたことへの報復だと言うが…… 大竹まこと「停戦なんだけど、イスラエル軍はガザ全土を攻撃したとあるんですけど。もう、（住民は）