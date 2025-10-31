ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５４円台前半での推移となっている。本日は円安が加速したほか、ドル高の動きも加わり、ドル円は高市トレードの高値１５３．２５円付近を突破し、ストップを巻き込んで一気に２月以来の高値１５４．４５円付近まで上昇した。 日銀決定会合後の植田総裁の会見が慎重な色彩が強かったことから、市場では１２月利上げへの期待が後退しており、早くても１月という見方が有力視されてい