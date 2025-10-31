K-POPガールズグループ・NewJeansは、所属レーベルADORとの契約解除を求めて争っていたが、10月30日、ソウル中央地裁は2029年までの契約維持を認める判決を下した。メンバーのミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、へインは、ソロ活動の自由が制限されていることなどを理由に契約終了を求めていた。グループは、ADORの代表だったミン・ヒジン氏の退任以降、十分な支援が受けられていないと主張。しかし裁判所は「ミン・ヒジン氏の退任