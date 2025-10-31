◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクが日本シリーズでも対戦した阪神のジョン・デュプランティエ投手（31）をオフの補強候補として獲得調査に乗り出すことが分かった。今季は15試合に登板し6勝3敗、防御率1・39をマークしている。シリーズ第2戦では2回途中7失点でKOしたが、8月9日以来の1軍登板で、これまでの投球内容もチェックしていることから変わらず高い評価を