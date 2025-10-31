NY株式30日（NY時間13:18）（日本時間02:18） ダウ平均47755.93（+123.93+0.26%） ナスダック23712.46（-246.01-1.03%） CME日経平均先物51610（大証終比：+150+0.29%） 欧州株式30日GMT17:18 英FT100 9760.06（+3.92+0.04%） 独DAX 24118.89（-5.32-0.02%） 仏CAC40 8157.29（-43.59-0.53%） 米国債利回り 2年債 3.606（+0.008） 10年債 4.091（+0.016） 30年債 4.64