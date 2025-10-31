オランダで議会下院の総選挙が行われ、第1党だった極右政党が議席を減らす一方、中道の政党が議席を大幅に増やし、連立政権樹立を主導する見通しとなりました。オランダで29日、議会下院の総選挙の投開票が行われました。オランダの公共放送によりますと、開票作業はほぼ終わり、150の議席のうち、中道左派の「民主66」と極右の「自由党」がいずれも最多の26議席を獲得する見通しです。「反移民」を掲げる「自由党」は、第1党とな