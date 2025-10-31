◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクが台湾プロ野球の味全に所属する徐若熙（シュー・ルオシー）投手（24）の獲得に本腰を入れて本格調査を行っていることが30日までに分かった。最速158キロの直球に加え、楽天・岸のようなしなやかなフォームでスプリット、カーブやスライダーを操る。19年ドラフト1位で味全に入団。1年目の4月に右肘を手術し、シーズンは1軍登板な