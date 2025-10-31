阪神・金村暁１軍投手コーチ（４９）が今季限りで退団することが３０日、分かった。契約満了に伴うもの。ブルペン担当を担い、救援防御率１・９６の鉄壁リリーフ陣を支えた。野村克則バッテリーコーチ（５２）は２軍に配置転換される見通しで、１軍には日高剛２軍バッテリーコーチ（４８）が昇格する可能性が高い。また平田２軍監督をはじめ他の主要ポストは留任、空白となったポストは内部昇格などで組閣を進めていく。