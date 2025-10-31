阪神のラファエル・ドリス投手（３７）の来季残留が確実となっていることが３０日、分かった。７月に６年ぶりに復帰した右腕は鉄壁救援陣の一角を担い、２０登板で２勝２敗５ホールド、防御率１・９３だった。シーズン６勝を挙げたデュプランティエには残留を要請する見通しだが、国内他球団も興味を示している。ネルソンとヘルナンデスは流動的。すでに帰国しているビーズリー、ゲラ、途中加入のハートウィグは退団する見込み