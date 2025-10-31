ソフトバンクは３０日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第５戦（甲子園）で延長戦の末に、阪神を３―２で下し、５年ぶり１２度目となる日本一を果たした。試合後には大阪市内の宿舎で祝勝会を開催。シャンパンファイトではシャンパン７００本、スパークリングワイン３００本、日本酒２０本と４樽が一瞬にして消えた。冒頭のあいさつでは小久保監督が「とことんいくで今日は！」と威勢よくナインに呼びかけると、周東選手