自宅に太陽光発電システムを設置するには高額な費用がかかるので、どのくらいで元が取れるのかを心配する人もいるでしょう。「そもそも元は取れるのか？ 」と不安に感じることもあるかもしれません。 本記事では、太陽光発電システムの導入費用についてご紹介するとともに、元を取るまでの期間や回収期間を早める方法についてもまとめています。 150万円で設置可能な太陽光発電システムの容量は？ 経済産業省資源エ