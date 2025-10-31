阪神・才木浩人投手（２６）が今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦が球団から容認された場合、契約総額が最大約８０００万ドル（１２０億円）以上の規模になる可能性があることが３０日、米球界関係者への取材で分かった。昨オフ契約更改後の会見で将来的なメジャー志望を公言。球団が受け取る譲渡金は約１３５０万ドル（約２０億円）以上になることが見込まれ、市場に名を連ねることとなればメジャー球団によ