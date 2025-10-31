阪神が米大リーグ志向の才木浩人投手（２６）に対し、今オフのポスティング制度の利用を認めない方針を通達したことが３０日、分かった。今月下旬に才木サイドと話し合いの場を設け、正式に伝えた。球団は２年連続２ケタ勝利を挙げた右腕の思いを尊重しつつ、入団時からの実働年数なども踏まえて総合的に判断したもよう。何より、来季の球団初のリーグ連覇に不可欠な戦力と見ている。今後、再び会談する可能性は残すが、方針は