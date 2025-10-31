NY株式30日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均47879.87（+247.87+0.52%） ナスダック23751.94（-206.53-0.86%） CME日経平均先物51575（大証終比：+115+0.22%） 欧州株式30日GMT16:09 英FT100 9754.56（-1.58-0.02%） 独DAX 24122.93（-1.28-0.01%） 仏CAC40 8140.69（-60.19-0.73%） 米国債利回り 2年債 3.602（+0.004） 10年債 4.082（+0.006） 30年債 4.63