NY株式30日（NY時間12:22）（日本時間01:22） ダウ平均47847.50（+215.50+0.45%） ナスダック23769.45（-189.02-0.79%） CME日経平均先物51705（大証終比：+245+0.47%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落して始まったものの上げに転じている。しかし、ＩＴ・ハイテク株は売り優勢となっており、ナスダックはマイナス圏での推移を続けている状況。 前日の米株式市場は、パウエル議長のＦＯＭ