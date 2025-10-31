◇ワールドシリーズ第5戦ブルージェイズ6―1ドジャース（2025年10月29日ロサンゼルス）ブルージェイズのゲレロが、WS初の初回先頭から2者連続本塁打となる左越えソロ。2戦連発でPS8号となったが「WSは2本目だけど、まず試合に勝てたことが一番うれしい。まだ仕事は終わっていないから、喜ぶつもりはない」と振り返った。休養日を挟んで本拠地に戻る第6戦に向け「トロントに帰って家でゆっくり休んで、必ず勝ってワール