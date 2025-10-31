◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第5戦でブルージェイズに1―6で敗れ、2勝3敗の崖っ縁に立たされた。「1番・DH」の大谷翔平投手（31）は2試合連続無安打。デーブ・ロバーツ監督（53）は逆転でのWS連覇へ、後がない31日（同11月1日）の第6戦以降に大谷がスクランブルで救援登板する可能性も示した。