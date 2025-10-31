31日（日本時間11月1日）のワールドシリーズ第6戦に先発するドジャースの山本由伸は「最高の準備をして100パーセントの自分で挑めたらと思う」と意気込んだ。第2戦は4安打1失点で日本選手初のWS完投勝利。延長18回だった第3戦では中1日での救援登板に備えてブルペンに入ったが、この日も普段通りに26球のブルペン投球を行い「張りがあったら明日に変更しようと思ったけど、投げることができた」と話した。PS3試合連続完投な