オランダで29日、日本の衆議院に当たる下院の総選挙が行われ、第1党だった極右政党が大きく議席を減らす見通しとなりました。オランダ公共放送は、90％以上の開票作業が進むなか、第1党の座は中道リベラルの「民主66（D66）」と極右の「自由党（PVV）」が僅差で競り合っていると報じました。移民政策などが大きな争点となる中、選挙前第1党だった自由党は、前回より大きく議席を減らす見通しです。一方、いずれの政党も150議席の過