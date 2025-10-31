アメリカのトランプ大統領が核兵器の実験を直ちに開始するよう指示したことについて、ロシアのペスコフ大統領報道官は核実験の一時停止から離脱する国があれば「それに応じて行動する」と述べて、アメリカをけん制しました。ペスコフ大統領報道官は30日、ロシアはアメリカから核実験実施の通告を受けていないことを明らかにしたうえで、「もし、核実験のモラトリアム＝一時停止から離脱する国があれば、ロシアはそれに応じて行動す