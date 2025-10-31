◇リポビタンDツアー2025日本―南アフリカ（2025年11月1日英ロンドン・ウェンブリー競技場）日本ラグビー協会は31日、11月1日（日本時間2日）に世界ランキング1位の南アフリカ代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、No・8リーチ・マイケル（BL東京）、SO李承信（神戸）らが先発に選ばれた。注目は本来はFW第3列のティエナン・コストリー（神戸）を、バックス