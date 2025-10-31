◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）日本シリーズ３連発でＭＶＰを獲得したソフトバンク・山川穂高内野手が優勝会見で、シーリーズ中は伏せていた好調の理由を明かした。「２試合目のアーリーワークでやっとつかんで、もうこれで絶対打てるという感覚があった。かなり自信を持った状態。カーブマシンをずっと打っていたけど、いつも以上にバンバンバンバン飛ぶ。技