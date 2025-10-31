◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）ソフトバンクが４勝１敗で５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。２点を追う８回に柳田悠岐が左翼ポール際へ同点２ラン。延長１１回に野村勇が右翼席へ勝ち越しソロ弾と、一発攻勢で白星をつかんだ。選手会長の周東佑京内野手は、共同記者会見で「昨年の悔しい思いもあったので、非常にうれしく思います。うれしいというか、本当に