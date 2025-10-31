◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）阪神・金村暁投手コーチ（49）が今季限りで退団、野村克則バッテリーコーチ（52）が来季2軍コーチに配置転換されることが30日、分かった。2人は藤川監督の就任に伴って今季1軍首脳陣に加入。野村コーチは2軍から昇格、金村コーチは外部から招へいされた。チームの2年ぶりリーグ優勝を支えたものの、来季へ向けて首脳陣にも新たな風を取り入れる