◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）阪神のラモン・ヘルナンデス内野手（29）が残留する方針であることが30日、分かった。来日1年目の今季は47試合に出場して打率・229、1本塁打、8打点と低調だったが、球団は明るい性格と勤勉な姿勢を評価し、2年目の成長を期待する。ニック・ネルソン投手（29）、途中加入したものの故障で帰国したグラント・ハートウィグ投手（27）の去就は、い