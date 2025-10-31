◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」は30日に第5戦（甲子園）が行われ、阪神はソフトバンクに2―3で敗れて4連敗で対戦成績は1勝4敗となり、2023年以来、2年ぶりの日本一を逃した。28日の第3戦に先発した才木浩人投手（26）が今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すことが、分かった。すでに団野村氏（68）が代表取締役を務める事務