◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼死力を尽くしたとにかく自分たち、タイガースとしてできることは精いっぱい、日々、やってはきましたけど、やっぱり日本一になるという最後（の壁）は非常に強かったですね。▼後悔は…悔いが残るようなことは全くしてませんから。それできょうまで来て、常にそういう風に（先を）見据えて、この仕事をやらせ