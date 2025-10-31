◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）今季、ローテーションの一角を担って6勝を挙げた阪神のジョン・デュプランティエ投手（31）が、日米複数球団による争奪戦で流出危機にあることが30日、分かった。退団となれば、来季2リーグ制以降では球団初のリーグ連覇を目指すチームにとっては大きな痛手。球団は引き留めに努める。来日1年目だった今季は先発投手としての能力を開花させ15