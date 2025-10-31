SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクが逆転勝ちで5年ぶりの日本一に輝いた。8回に柳田悠岐が起死回生の同点2ラン。延長11回に野村勇が決勝ソロ本塁打を放った。6投手のリレーで1点差ゲームを制した。試合後、大阪府内のホテルで記者会見が行われた。会見には3試合連続本塁打を放ち、最優秀選手（MVP）に輝いた山川穂高らが出席した。山川は日本シリーズでの好調の要因について