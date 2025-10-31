プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アレンジ自在！基本の調味料で作る本格麻婆豆腐」 「さつま揚げとタケノコのきんぴら」 「カボチャのアイスクリーム」 の全3品。 ご飯がすすむピリ辛麻婆豆腐。食後は、手作りのカボチャアイスでハロウィン気分!!【主菜】アレンジ自在！基本の調味料で作る本格麻婆豆腐 親しみやすい味から、本格四川の味など辛みなどは自分流にアレンジ可！身近