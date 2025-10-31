ソフトバンクは３０日の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第５戦（甲子園）で延長戦の末に、阪神を３―２で下し、５年ぶり１２度目となる日本一を達成した。試合を見守った王貞治球団会長（８５）は「短期決戦はヒーローが出た方が勝ちなので。山川君の３本のホームランが大きかった」とシリーズＭＶＰを獲得した背番号５を称賛した。さらに「（小久保）監督がうまく選手をその気にさせて適材適所で使ってくれた。監督も