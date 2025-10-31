きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは下値をさらに切り下げており、１．３１ドル台まで下げ幅を広げている。２００日線を完全に下放れる展開が見られており、本日は８月に付けた年初来安値に顔合わせする展開。早期に２００日線の水準まで戻せないようであれば、大きな下向きの流れに回帰する。一方、ポンド円は反転し、一時２０３円台まで買い戻される展開。目先は今週上値を抑えられた２０４円台前半まで戻せ