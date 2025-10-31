赤色灯30日午後4時45分ごろ、福島県白河市で、畑の中に高齢の女性が倒れていると近隣住民から119番があった。女性は病院に搬送され死亡が確認された。県警によると、頭や手足に外傷があり、傷の状態からクマによる被害の可能性は低いという。県警は身元確認を急ぐとともに事件、事故の両面で捜査する。県警によると、付近に凶器などはなかったという。