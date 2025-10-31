経営再建中の日産自動車は今年度1年間の本業のもうけを示す営業利益が2750億円の赤字になるとの見通しを発表しました。日産自動車によりますと、今年度1年間の売上高は前回の予想から8000億円引き下げ、11兆7000億円とし、これまで未定としていた営業利益は2750億円の赤字になる見込みです。アメリカのトランプ政権による自動車関税の影響や為替の変動などが主な要因だとしています。また今年9月までの半年間の営業利益は上方修正