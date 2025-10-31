ボートレース若松の「ミッドナイトボートレースＢＯＡＴＢｏｙカップ」が３１日に開幕する。田中駿兵（２３＝徳島）は６・２９の勝率を残しながら、出走回数不足でＡ１を逃した前期の反省を生かし、今期は６・４４と１日を残してＡ１昇級を確定させている。ただ「前期は６・５０あったのに最後の１節にＦを切って勝率を大きく下げた。なので今期は７点を目指していたんですけど…。来期こそ７点取って初優勝を目標にします」