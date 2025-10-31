31日午前0時46分ごろ、徳島県、香川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は徳島県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、徳島県の徳島市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、佐那河内村、石井町、神山町、藍住町、それに阿南市、香川県の東か