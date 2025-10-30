高市首相は30日夜、韓国で李在明（イ・ジェミョン）大統領との初めての首脳会談を行い、両国の関係を「未来志向で安定的に発展させる」ことなどで一致しました。APEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席するため韓国の慶州（キョンジュ）を訪問した高市首相は、午後6時過ぎから40分余り、李大統領と会談しました。韓国・李在明大統領：お互いの経験を共有し協力することができれば、国内的な問題だけでなく、国際的な問