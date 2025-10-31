◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクは30日、12度目の日本一を記念し、球団史上最高額となる1億2000万円（税込み）の「ジュエルボール」を販売する。硬式ボールと同じサイズの純プラチナ製ボールにダイヤモンド2009個（総計約200カラット）が敷き詰められている。ソフトバンクの公式オンラインストアで30日から完全受注販売。この他、120万円（税込み）や12万円（同）のボール