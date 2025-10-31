◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が、1番打者として5年ぶりの日本一に導いた。全5試合に1番としてスタメン出場し、打率4割5分5厘。日本一を決めた第5戦では起死回生の同点2ランを放った。「（打った阪神石井大智は）いいピッチャーなので、なかなか連打は厳しいと思って。長打を打てたらいいなという気持ちで打席入りましたけど、うまくいきすぎました