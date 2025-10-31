きのう午後5時前、東京・江東区東雲の首都高速湾岸線で、「乗用車とトラックの事故」と110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックが走行中の車に次々とぶつかり、あわせて8台が絡む事故が起きたということです。トラックは横転していて、運転手の50代の男性が意識不明の重体で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。男性は、事故が起きる前から意識がなかったとみられています。このほかにもけが人が複数いる