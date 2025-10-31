高市政権が力を入れる外国人政策をめぐり、政府は11月4日にも関係閣僚会議の初会合を開く方向で調整に乗り出しました。外国人の在留資格の厳格化などについて指示される見通しです。高市総理は24日に行った所信表明演説で、「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることも事実」と述べ、こうした行為に政府として対応する考えを示していました。こうした中、政府