ボートレース宮島の「ＢＴＳ尾道開設５周年記念第４６回報知エキサイトカップ」は３０日、予選３日目が行われた。加藤奈月（３７＝福井）は３日目８Ｒのイン戦も５着に敗れるなど、ここまで５、５、６、４、５着と苦しい着取りが続いている。ただ２日目にリング交換。「回り足と乗り心地が良くなっていました。あとはペラを頑張っていきたい」と本体整備が?当たり?の手応えありで笑みがこぼれた。予選突破は苦しい状況だが